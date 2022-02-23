Тегеран получил послание Эр-Рияда о готовности возобновить переговоры

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана получили от Саудовской Аравии послание о согласии возобновить переговорный процесс между двумя странами. Об этом заявил в среду глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"На текущий момент между Тегераном и Эр-Риядом прошло четыре раунда переговоров при сотрудничестве иракской стороны, - цитирует его агентство ILNA. - В ходе встречи с министром иностранных дел Ирака [Фуадом Хусейном] мы получили послание [саудовской стороны] о возобновлении переговорного процесса, и мы также высказались за это".

Министр добавил, что "региональные кризисы можно урегулировать только путем диалога".

В течение 2021 года Тегеран и Эр-Рияд вели переговоры о возможности нормализации отношений, проведя четыре встречи в Багдаде. 17 января иранские СМИ сообщили, что три дипломата Ирана приступили к работе в городе Джидда в Саудовской Аравии, чтобы открыть представительство страны в Организации исламского сотрудничества, которое не работало шесть лет. 28 января посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди сообщил, что пятый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом пройдет в ближайшее время в Багдаде.