Жители Украины скупают боеприпасы

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Продавцы оружейных магазинов Украины сообщают об увеличении спроса на боеприпасы в стране. Об этом в среду на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Вопрос о реализации боеприпасов в магазинах: субъекты хозяйствования сообщают, что люди скупают", - сказал он. По мнению Фацевич, такую ситуацию можно считать "хорошим меседжем", так как "люди покупают не гречку, а боеприпасы".

При этом спрос на само оружие существенно не увеличился, добавил он. "В феврале прошлого года продано менее 10 тыс. единиц оружия. В феврале этого года - 10 300, то есть нет значительного увеличения продаж оружия", - уточнил Фацевич. Кроме того, он обратил внимание, что оружие в основном покупают в восточных регионах страны.

Замглавы полиции напомнил, что на Украине легализовано охотничье и спортивное оружие.