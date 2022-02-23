СМИ: Мохаммад Сохаил Шахин стал новым главой политического офиса талибов в Катаре

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Мохаммад Сохаил Шахин назначен новым главой политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре. Об этом сообщил в среду афганский телеканал TOLOnews.

В сентябре прошлого года Шахин был выдвинут захватившими власть в Афганистане радикалами кандидатом на должность афганского постпреда в ООН, однако во всемирной организации указали, что рассмотрение данного вопроса займет определенное время.

Политический офис "Талибана" находится в Катаре с 2013 года. Прежде чем талибы 15 августа прошлого года вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, в Дохе проводилась серия переговоров между представителями радикалов, правительством исламской республики, а также США, которые в итоге завершили к 30 августа свою военную миссию на афганской территории.

В настоящий момент в столице Катара регулярно проходят консультации между руководством талибов и представителями ряда стран и международных организаций. До назначения Шахина главой политического офиса радикалов в Дохе считался Абдул Гани Барадар, ставший в сентябре 2021 года заместителем председателя временного афганского кабмина, который был сформирован "Талибаном".