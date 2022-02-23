{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

На сайты госорганов Украины осуществили новую DDoS-атаку

На сайты госорганов Украины осуществлена новая DDoS-атака - министр.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Антониу Гутерриш заявил о готовности к посредничеству по ситуации вокруг Украины
Генсек ООН призвал к перемирию на Украине
Читать полностью