Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел ВСУ под Донецком

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Группа журналистов телеканала "Звезда" попала под обстрел Вооруженных сил Украины в пригороде Донецка. Об этом сообщил в среду официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе населенного пункта Спартак съемочная группа журналистов ТК "Звезда" попала под обстрел украинских силовиков из 56-й бригады", - заявил он. "Дополнительная информация о происшествии уточняется", - добавил он.

По данным ведомства, в результате минометного обстрела села Спартак, расположенного к северу от Донецка, произошло возгорание жилых построек.

В свою очередь сам телеканал уточнил, что под обстрел попал корреспондент Виталий Акиньшин. "Корреспондент "Звезды" Виталий Акиньшин попал под обстрел во время съемок для сюжета в поселке Спартак в Донбассе. Журналист направился туда для того, чтобы снимать местных жителей, которые не покинули зону конфликта. По предварительным данным военнослужащих Донецкой Народной Республики, которые сопровождали корреспондента, украинский БПЛА совершил сброс мины", - отмечается на сайте телеканала.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Вечером 18 февраля главы ЛНР и ДНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию, а 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.