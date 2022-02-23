Байден продлил действие распоряжения, разрешающего задерживать следующие на Кубу суда

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил еще на год действие распоряжения, разрешающего досматривать и задерживать американские и иностранные суда, следующие на Кубу. Текст соответствующего уведомления распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"Правительство Кубы не продемонстрировало, что оно будет воздерживаться от применения чрезмерной силы против судов США и самолетов, которые могли бы принимать участие в памятных мероприятиях или мирных протестах к северу от Кубы. Кроме того, неразрешенный заход любых зарегистрированных в США судов в территориальные воды Кубы может продолжать наносить ущерб внешней политике США, поскольку такой заход может способствовать массовой миграции с Кубы", - утверждается в документе. В нем отмечается, что, по мнению Вашингтона, "массовая миграция с Кубы поставит под угрозу национальную безопасность США, поскольку вызовет нарушение существующего положения международных связей Соединенных Штатов или угрозу такого нарушения".

Само распоряжение, действие которого продлил Байден, было подписано 1 марта 1996 года 42-м президентом США Биллом Клинтоном, после того как кубинские ВВС сбили 24 февраля того же года два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". В феврале 2004 года положения указа были ужесточены, и в них, в частности, были включены положения о запрете финансовой и материальной поддержки правительства Кубы. Они также были дополнены в 2016 и 2018 годах.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военнослужащими.

Администрация демократа Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы и будет придерживаться своего курса.