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На Украине призовут на учения более 14 тыс. резервистов территориальной обороны

Проведение первых учебных сборов запланировали в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Более 14 тыс. резервистов территориальной обороны из разных регионов Украины призовут на учения на 30 суток. Об этом в среду сообщил офис президента Украины на официальном сайте.

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"На обучение на 30 суток будут призваны 14 200 резервистов в отдельных районах и областях", - проинформировал офис, процитировав командующего Силами территориальной обороны Украины Юрия Галушкина.

По его словам, проведение первых учебных сборов запланировано в Донбассе, в частности в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Кроме этого, в среду военком киевского городского центра комплектования Юрий Максимов сообщил, что призванные на службу резервисты могут быть отправлены на фронт для выполнения боевых задач.

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