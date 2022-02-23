Лукашенко назначил нового постпреда Белоруссии при ОДКБ

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом сменил постоянного и полномочного представителя республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назначив на эту должность Александра Гриневича. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.

"Советник посольства Белоруссии в России Александр Гриневич назначен постоянным и полномочным представителем Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Занимавший ранее этот пост Вячеслав Ременчик освобожден от должности.