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Лукашенко назначил нового постпреда Белоруссии при ОДКБ

Должность занял Александр Гриневич

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом сменил постоянного и полномочного представителя республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назначив на эту должность Александра Гриневича. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.

"Советник посольства Белоруссии в России Александр Гриневич назначен постоянным и полномочным представителем Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Занимавший ранее этот пост Вячеслав Ременчик освобожден от должности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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