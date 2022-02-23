Рада утвердила указ Зеленского о введении ЧП на территории Украины с 24 февраля

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) с 24 февраля на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует особый правовой режим с 2014 года. За соответствующее решение в среду проголосовали 335 депутатов.

"Ввести чрезвычайное положение <...> с 00:00 (01:00 мск) 24 февраля 2022 года сроком на 30 дней", - говорится в документе.

Указ, кроме прочего, предполагает запрет распространения информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, пункт о "дестабилизирующей" информации является спорным как "напрямую связанный с закрытием СМИ без суда". В то же время пункта о запрете партий, который тоже обсуждался, в документе нет.

При необходимости, согласно принятому документу, на Украине могут установить особый режим въезда и выезда, ограничивать движение транспортных средств и их осматривать, проводить временную или безвозвратную эвакуацию населения из опасных для проживания мест, вводить комендантский час, вводить особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети. Кроме того, указом усиливается охрана общественного порядка, запрещаются массовые мероприятия, забастовки, разрешается проверка документов и личных вещей.