Джонсон обсудил с руководством британских банков возможность усиления санкций против РФ

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обсудил в среду с руководством британских банков, регулирующих органов и профсоюзов возможность усиления финансовых санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией.

"Он дал ясно понять, что в случае эскалации кризиса последуют более жесткие санкции, которые помогут остановить разрушительный курс действий [президента РФ Владимира] Путина на Украине. Участники круглого стола также обсудили важность координации действий с другими финансовыми центрами, предстоящие законодательные реформы, направленные на дальнейшую борьбу с нелегальными финансами, а также способы сильнее ограничить России доступ к финансовым услугам в Соединенном Королевстве, если в этом возникнет необходимость", - говорится в документе.

Участники встречи условились, что правительство будет прислушиваться к мнениям представителей финансового сектора с тем, чтобы "скоординированные меры были как можно более действенными". Как заявил агентству Рейтер источник в британском кабмине, в ходе встречи Джонсон заявил, что хочет сделать "настолько жестким, насколько это возможно", следующий пакет санкций, которые Великобритания будет готова применить против РФ в случае дальнейшей эскалации обстановки вокруг Украины.

В связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Великобритания 22 февраля объявила о том, что замораживает активы банка "Россия", Промсвязьбанка, АО Коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его племянник Игорь. Глава МИД королевства Лиз Трасс пообещала также применить санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и ввести запрет на ведение бизнеса с этими территориями. В случае эскалации она пригрозила ввести запрет на экспорт высоких технологий в РФ, применить санкции в отношении российского суверенного долга и сферы торговли, чтобы попытаться изолировать РФ от глобальной экономики.