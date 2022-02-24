СМИ: в Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Аэропорты Харькова и Днепра (ранее назывался Днепропетровск) вечером в среду временно закрыли до утра четверга. Об этом сообщает профильное издание Avianews.

Согласно информации, единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 (21:35 мск) 23 февраля до 08:35 (09:35 мск) 24 февраля. На табло аэропорта Харьков указано, что отменен прилет рейса 7W145 из Киева. Прилет рейса QU 5332 из Шарм-эш-Шейха перенесен с 00:55 (01:55 мск) 24 февраля на 11:00 (12:00 мск) 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.

Издание сообщает, что аэродром Днепра закрыт с 00:00 до 07:00 (с 01:00 до 08:00 мск) 24 февраля. При этом о причинах временного закрытия аэропортов не говорится. Издание предполагает, что это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией - до нее по прямой 20 км, а Днепропетровская область граничит с Донецкой областью.