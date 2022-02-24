Премьер Австралии призвал Китай осудить признание Россией независимости ЛНР и ДНР

СИДНЕЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Китай должен присоединиться к странам, осудившим признание Россией ДНР и ЛНР. Об этом глава правительства заявил в четверг, выступая в эфире телеканала 7NEWS.

По словам Моррисона, Пекину необходимо присоединиться к тем странам мира, которые ввели санкции в отношении России и осудить ее действия как можно скорее. "Китай, конечно, очень внимательно следит за тем, что происходит, и именно поэтому я изо всех сил стараюсь сказать, что КНР необходимо занять такую же позицию, как другие страны, и осудить то, что делает Россия", - сказал Моррисон, отметив, для китайских властей недостаточно "просто признавать тот факт, что существует напряженность". По его мнению, они обязаны "пойти гораздо дальше" и присоединиться к санкциям, введенным рядом стран в отношении РФ.

При этом австралийский премьер напомнил, что Китай со своей стороны не должен "даже думать о том, чтобы [получить контроль над] Тайванем". Вместо этого, считает Моррисон, Пекин должен "стремиться играть гораздо более важную глобальную роль, выполняя обязанности по осуждению издевательств и угроз насилия в отношении других стран".

В среду, 23 февраля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал действия России, признавшей независимость ЛНР и ДНР, хулиганством и объявил о введении широкого пакета односторонних санкций в отношении ряда российских предприятий и граждан, а также в отношении признанных РФ республик. В посольстве РФ в Австралии отметили, что Канберра, принимая решение о санкциях в отношении РФ, предпочла не обращать внимания на дискриминацию русскоязычных со стороны радикального националистического режима в Украине и тяжелое положение мирных жителей Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.