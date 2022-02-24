Алиев: признание Москвой ДНР и ЛНР ничего не меняет для союзничества РФ и Азербайджана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Декларация о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку формализовала уже достигнутый уровень двусторонних отношений, признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ничего не меняет в этом отношении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, состоявшейся накануне.

"Думаю, что мы просто формализовали то, что было, назвали это так, как это соответствует характеру наших отношений, и дальше будем работать в этом направлении. Уверен, что и с азербайджанской, и с российской стороны не будет никакой коррекции в связи со случившимися событиями и с событиями, которые еще могут случиться в нашем регионе", - сказал азербайджанский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что решение российского руководства было принято совсем недавно, и его предстоит осмыслить. "Но должен сказать, что текст декларации был готов уже несколько месяцев назад. То есть окончательный текст был уже готов, но надо было, чтобы произошла личная встреча президентов - конечно, с учетом всех пандемических ограничений и графиков президентов. И было условлено еще во время моего прошлого визита в Москву в конце ноября, что это будет в начале этого года", - пояснил Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что дата его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным была предложена российской стороной примерно за 20 дней до подписания документа. "И, естественно, я даже не рассматривал возможность коррекции этой даты с учетом того, что события (решение Путина признать ДНР и ЛНР] произошли тогда, когда я летел в самолете сюда 21-го числа. И даже если бы я еще был в Баку, я бы также прилетел сюда. Для наших отношений ничего не поменялось и не должно поменяться", - подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, стороны и дальше будут работать по тем направлениям, которые отражены в подписанной декларации и по которым Москва и Баку сотрудничали уже "многие годы". Кроме этого, Алиев обратил внимание на то, что Россия и Азербайджан "всегда поддерживали друг друга" на международной арене. "Скажу без ложной скромности, что основу для этого заложил в том числе я, будучи еще председателем делегации азербайджанского парламента в ПАСЕ. И когда мы только еще были туда избраны, мы организовали встречу с российской делегацией по нашей инициативе, договорились поддерживать друг друга по всем вопросам и голосовали всегда солидарно. Эта традиция потому трансформировалась и на другие международные структуры, то есть это можно проследить даже неспециалистам", - заключил он.

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана была подписана президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым во вторник по итогам переговоров в Кремле.