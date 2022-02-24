Алиев: Азербайджан и Россия сделали шаги для развития военно-политического сотрудничества

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Азербайджан и РФ сделали шаги для развития военно-политического сотрудничества. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"Шаг для поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан. С другими членами ОДКБ, за исключением Армении, у нас также очень доверительные, близкие, дружеские отношения", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

Президент отметил, что Баку исходит из целесообразности вхождения в то или иное объединение. "Я думаю, ни для кого не секрет, что в ОДКБ ведущая роль принадлежит России. Это было продемонстрировано не так давно на пространстве СНГ. И даже до событий в Казахстане всем было ясно, - пояснил он. - Имея союзнические отношения с Российской Федерацией, а также два пункта из 43 прямо говорящих о вопросах, связанных с оказанием при необходимости военной помощи - это пункт шестой и пункт шестнадцатый, я думаю, что этого вполне достаточно, потому что понятно, что ОДКБ является ОДКБ до тех пор, пока там Россия. Если России не [будет] в ОДКБ, то значит об ОДКБ никто и не вспомнит. Мы исходим из этого".

22 февраля президенты России и Азербайджана подписали декларацию о союзническом взаимодействии по итогам переговоров в Кремле.

Как ранее отметил российский лидер, документ приурочен к "заметному событию в двусторонних отношениях - 30-летию установления дипломатических отношений". Подписание декларации президент РФ Владимир Путин назвал новым этапом в развитии российско-азербайджанских связей.