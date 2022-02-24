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Военная операция на Украине

Болгария заявила о готовности к эвакуации около 4 тыс. своих граждан из Украины

Премьер-министр Кирил Петков уточнил, что эвакуация будет осуществляться сухопутным транспортом, а в стране готовится база для их размещения

СОФИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев объявил о готовности эвакуировать с территории Украины около 4 тыс. болгарских граждан. Свое заявление Радев сделал на брифинге по окончание срочной встречи с членами правительства, армейским командованием и руководителями специальных служб.

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"Более 4 тыс. болгарских граждан уже заявили о желании покинуть Украину. Мы готовы им помочь и сделаем все возможное для их эвакуации", - сказал президент.

"[На территории Украины] идет полномасштабная военная операция с нанесением ударов по критичной инфраструктуре и важным военным объектам с использованием всех возможных средств. Это категорично недопустимо. Недопустимо, чтобы в XXI веке в Европе летели стратегические бомбардировщики, ракеты, а на территорию суверенного государства высаживался воздушный и морской десант. Мы оценили ситуацию и считаем, что непосредственной угрозы для Болгарии нет. Но среда безопасности в Европе кардинально изменена, правительство продолжает оценивать риски безопасности воздушных и морских путей, энергетических трасс, систем доставки. Ищем возможности обеспечения непрерывности поставок газа и нефтепродуктов, продуктов питания и других предметов первой необходимости. Работаем над вопросами обеспечения кибербезопасности. Болгария будет работать по обеспечению безопасности в рамках НАТО и своих национальных программ. Болгария вместе с ЕС и НАТО продолжает искать ответ на этот грубый вызов европейской безопасности. Делаем вся возможное для обеспечения безопасности болгарских граждан", - сказал глава государства.

Премьер-министр Кирил Петков уточнил, что эвакуация будет осуществляться сухопутным транспортом, а в стране готовится база для их размещения. "Остро осуждаем действия Российской Федерации. Это недопустимо. Болгария ответит на этот вызов вместе с ЕС", - сказал он.

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