Главы МИД стран Балтии призвали к политической изоляции России

ТАЛЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Главы МИД стран Балтии призвали в четверг к политической изоляции России из-за событий на Украине. Об этом они заявили в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Эстонии.

"Этот акт агрессии неприемлем, это вопиющее нарушение международного права, всех международных норм и преступление против украинского народа, которое мы осуждаем, - говорится в совместном заявлении ведомств. - Все мы во всем международном сообществе должны осудить его самым решительным образом, ввести самые жесткие санкции против России, включая отключение России от SWIFT, политическую изоляцию, и быть твердыми в нашей поддержке суверенитета, территориальной целостности независимой Украины".

Министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Эстонии Эва-Мария Лийметс призвали также "срочно предоставить украинскому народу оружие, боеприпасы и любую другую военную поддержку для самообороны, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.