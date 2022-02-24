Глава ДНР сообщил о раненых и погибших среди ополченцев и мирного населения

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что среди ополченцев и мирного населения есть раненные и погибшие.

"Вынужден констатировать, что есть и раненые, есть и погибшие как и среди наших военнослужащих, так и среди гражданского населения", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Пушилин уточнил, что армия республик Донбасса перешла в контрнаступление, есть определенные победы. По его словам, наиболее острые участки - это Еленовка, горловское направление и окраины Донецка.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.