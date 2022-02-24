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Военная операция на Украине

Глава ДНР призвал работников мариупольских метзаводов не допустить их подрыва

По имеющейся в ДНР информации, СБУ планирует крупные взрывы на обоих объектах

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в четверг обратился к работникам Металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали", которые расположены в Мариуполе, с призывом не допустить их подрыва украинскими силовиками. По имеющейся в ДНР информации, Служба безопасности Украины планирует крупные взрывы на обоих объектах.

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"Здесь нужно предпринимать все возможные шаги, чтобы не допустить разрушения нашей инфраструктуры. Я призвал всех сотрудников завода Ильича и "Азовстали" принять меры, использовать имеющиеся арсеналы, чтобы не допустить реализацию плана Службы безопасности Украины по взрыву этих предприятий", - сказал он в эфире "Первого канала".

Ранее Пушилин заявил, что, по имеющейся информации, Служба безопасности Украины запланировала подрыв двух предприятий в Мариуполе. Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. По данным Министерства обороны РФ, силы республик перешли в наступление на линии соприкосновения в Донбассе.

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