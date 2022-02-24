Из-за обстрелов ВСУ в ДНР обесточены четыре населенных пункта

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины обесточены четыре населенных пункта.

"По оперативной информации, полученной от глав администраций прифронтовых районов республики, в результате многочисленных обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) обесточены населенные пункты Саханка, Заиченко, Ленинское, Коминтерново", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.