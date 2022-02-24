Генпрокуратура Украины открыла дело из-за специальной военной операции России

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины в четверг открыл уголовное дело из-за специальной военной операции России.

"Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса генпрокурора в Facebook.

"Такие действия уже привели к тяжелым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры", - заявляют в прокуратуре.