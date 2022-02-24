Генпрокуратура Украины открыла дело из-за специальной военной операции России

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины в четверг открыл уголовное дело из-за специальной военной операции России.
"Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса генпрокурора в Facebook.
"Такие действия уже привели к тяжелым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры", - заявляют в прокуратуре.
Сообщается, что документируются все случаи применения вооружения Россией, а граждане могут сами передавать информацию в офис генерального прокурора по телефону горячей линии. "Проводятся необходимые первоочередные следственные действия", - добавили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.