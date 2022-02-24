Сейм Латвии принял заявление в поддержку Украины, призвав ввести санкции против РФ

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании принял заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав к введению максимальных санкций против России и Белоруссии. Депутаты также призывают Совет Европы поднять вопрос об исключении РФ из организации, сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Сейм призывает ЕС принять незамедлительные меры по введению максимально возможных санкций в отношении России, Белоруссии и их должностных лиц, ответственных за нападение на украинскую государственность, а также призывает Совет Европы поднять вопрос об исключении России из организации", - говорится в сообщении.

Парламент Латвии в своем заявлении осуждает начатую РФ специальную военную операцию на Украине, а также участие Белоруссии в ней. Депутаты Сейма требуют, чтобы Россия и Белоруссия "подключились к поискам дипломатических решений конфликта, прекратили все дальнейшие акты агрессии и провокаций против Украины и выполнили взятые на себя международными соглашениями обязательства".

Латвийские парламентарии указывают на необходимость того, чтобы ЕС и его государства-члены, а также союзники и партнеры единодушно высказались в поддержку права Украины свободно определять свое будущее, а также призывают международное сообщество продолжать оказывать политическую поддержку, экономическую и техническую помощь везде, где это необходимо, в том числе в областях, связанных с безопасностью и обороной.

Кроме того, депутаты Сейма Латвии в своем заявлении подчеркивают важность оказания военной поддержки Украине путем предоставления ей оборонительного вооружения в соответствии с Уставом ООН, который допускает индивидуальную и коллективную самооборону.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.