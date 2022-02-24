В Донецке из-за обстрелов ВСУ повредили вентиляционный ствол на шахте

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Вентиляционный ствол шахты имени академика А. А. Скочинского в Донецке получил повреждения в результате обстрела украинской армией. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По оперативной информации, в результате многочисленных обстрелов со стороны ВФУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) <...> в Кировском районе Донецка поврежден 1-й воздушный вентиляционный ствол шахты Скочинского. Детали уточняются", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

ТАСС не удалось получить информацию, находились ли в тот момент в шахте люди. Шахта Скочинского является одной из самых глубоких угольных шахт в мире.

В представительстве ДНР в СЦКК в течение дня сообщают о непрекращающихся обстрелах украинской армии, которая наносит удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин ранее сообщил о начале военной операции из-за агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.