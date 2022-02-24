Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧП на 60 дней

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии обратится в четверг к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине. Такое решение было принято на заседании кабинета министров, сообщила в ходе брифинга премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"Было принято решение о введения режима ЧП на всей территории страны начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней. Сегодня мы направим на утверждение в парламент соответствующий проект решения в связи с ситуацией в регионе", - сказала Гаврилица.

В этот период будут введены особые режимы пересечения границы, использования воздушного пространства и меры по управлению миграционными потоками. Гаврилица призвала граждан к спокойствию. "Государственные институты функциональны в нормальном режиме, призываю получать информацию из проверенных источников", - отметила она.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.