В Киеве ввели комендантский час

"На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина-24", не уточнив, в какое время будут действовать эти ограничения.

По словам мэра, "сейчас контролируются улицы, просьба ко всем, если выходите на улицу, иметь документы, удостоверяющие личность, у меня просьба - в этот момент как можно меньше выходить на улицу, оставайтесь, пожалуйста, дома", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось о том, что столичные власти оборудуют защитные сооружения на въезде в Киев, из-за чего движение транспорта может быть осложнено.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.