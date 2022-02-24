В Раде обратились к Зеленскому с просьбой договориться с РФ о прекращении противостояния

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа из семи внефракционных депутатов Верховной рады во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с российский лидером Владимиром Путиным о прекращении противостояния.

"Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора", - говорится в обращении, опубликованном в четверг Новинским на своей странице в "Фейсбуке".