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В Раде обратились к Зеленскому с просьбой договориться с РФ о прекращении противостояния

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Группа из семи внефракционных депутатов Верховной рады во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры с российский лидером Владимиром Путиным о прекращении противостояния.

"Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора", - говорится в обращении, опубликованном в четверг Новинским на своей странице в "Фейсбуке".

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