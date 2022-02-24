МИД Белоруссии сообщил об эвакуации с Украины 50 граждан

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Белоруссии сообщил, что на Украине находятся несколько тысяч белорусских граждан, уже покинули страну более 50 человек.

"Речь идет о нескольких тысячах человек. В настоящий момент граждане эвакуируются через пункты пропуска на белорусско-украинской границе "Новая Рудня" и "Новая Гута", а также через территорию сопредельной Украине Молдовы. Границу к настоящему моменту по указанным маршрутам пересекло более 50 человек", - сказал журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в четверг.