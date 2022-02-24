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Военная операция на Украине

В Риме близ посольства РФ проходит акция протеста против военной операции на Украине

В акции участвуют несколько сотен человек

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен человек с флагами Украины собрались в четверг неподалеку от здания посольства России в Риме, передает корреспондент ТАСС.

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Военная операция на Украине.

Собравшиеся протестуют против проведения Россией специальной военной операции на Украине. Безопасность российского диппредставительства обеспечивает итальянская полиция. К проведению акции ранее призвал лидер Демократической партии Энрико Летта.

К протесту также присоединились представители итальянских профсоюзов и самой Демпартии, являющейся одной из правящих в стране.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
УкраинаИталияРоссияВоенная операция на Украине
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