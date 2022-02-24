Боррель заверил Кулебу, что Россия будет осуждена и изолирована

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель связался в четверг с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой, который проинформировал его о ситуации на Украине. Об этом Боррель написал в Twitter .

"Поговорил с Дмитрием Кулебой, который проинформировал меня о продолжающихся ужасных атаках России на Украину. Я выразил твердую поддержку Украине и ее народу лично и от имени ЕС. Мы с вами. Россия столкнется с беспрецедентным осуждением и изоляцией", - написал он.

Позже в четверг должен пройти саммит лидеров ЕС, на котором они обсудят и объявят новые санкции против России в связи с начатой ею спецоперацией на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.