ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы ввел в стране режим чрезвычайного положения, утвердив соответствующий декрет президента Гитанаса Науседы. Решение было принято в четверг единогласно на специально созванной внеочередной сессии законодательного собрания.

"Чрезвычайное положение вводится в связи с действиями Российской Федерации, которые угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы, являющейся частью внешних границ ЕС", - отмечается в документе.

Согласно утвержденному декрету главы государства, режим чрезвычайного положения должен был вступить в силу с 13:00 четверга, что соответствует 14:00 мск. Однако депутатам не удалось оперативно собраться на внеочередное заседание, так как в парламенте в настоящее время перерыв между осенней и весенней сессиями.

Этот режим будет действовать до 10 марта, когда начнется весенняя сессия Сейма и депутаты смогут принять новое решение по чрезвычайному положению. Согласно литовским законам, такой режим вводится не дольше, чем на месяц, после чего необходимо его новое утверждение Сеймом.

Основные ограничения объявленного чрезвычайного положения затрагивают приграничную зону, где может применяться досмотр транспортных средств и багажа физических лиц на предмет обнаружения оружия, взрывчатых веществ, радиоактивных, отравляющих и других опасных материалов.