{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Персонал посольства Швеции покинул Украину

Семьи дипломатов уже ранее выехали на родину

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Швеции эвакуировал сотрудников своего посольства на Украине в Польшу. Об этом министр иностранных дел Анн Линде сообщила в Twitter в четверг.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Российское военное нападение на Украину и резкое ухудшение ситуации с безопасностью означают, что Швеция, как и другие страны, решила, что весь персонал посольства временно покинет Украину. Прикомандированные сотрудники посольства сейчас находятся в безопасности в Польше", - написала она.

В среду МИД сообщил, что часть работы посольства Швеции на Украине переносится из Киева во Львов. В воскресенье было объявлено о сокращении численности персонала шведской дипмиссии. Семьи дипломатов уже ранее выехали на родину.

Теги
ШвецияУкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Здание городской детской больницы повреждено в Донецке из-за обстрела ВСУ
Речь идет о Городской детской клинической больнице №1
Читать полностью