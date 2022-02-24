Персонал посольства Швеции покинул Украину

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. МИД Швеции эвакуировал сотрудников своего посольства на Украине в Польшу. Об этом министр иностранных дел Анн Линде сообщила в Twitter в четверг.

"Российское военное нападение на Украину и резкое ухудшение ситуации с безопасностью означают, что Швеция, как и другие страны, решила, что весь персонал посольства временно покинет Украину. Прикомандированные сотрудники посольства сейчас находятся в безопасности в Польше", - написала она.

В среду МИД сообщил, что часть работы посольства Швеции на Украине переносится из Киева во Львов. В воскресенье было объявлено о сокращении численности персонала шведской дипмиссии. Семьи дипломатов уже ранее выехали на родину.