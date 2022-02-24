Блинкен обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг обсудил по телефону с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"[Они] осудили преднамеренную, беспричинную и неоправданную атаку российских ВС на Украину", - говорится в сообщении. Стороны подтвердили приверженность европейской безопасности и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Госсекретарь выразил признательность за тесную и постоянную координацию между США и ЕС по противодействию российской агрессии", - добавили в Госдепе. Блинкен и Боррель также заявили о "своей готовности вместе с партнерами ввести жесткие санкции" против РФ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.