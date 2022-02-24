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Премьер Словении выступает за "самый суровый" пакет санкций в отношении РФ

Такое мнение Янез Янша высказал, отвечая на вопрос о том, как его страна относится к идее отключения России от SWIFT

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Словения поддерживает "самый суровый" пакет санкций против РФ из-за ее действий на Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе премьер-министр республики Янез Янша.

"Мы поддерживаем самый суровый пакет санкций", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как относится Словения к идее отключения РФ от SWIFT.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
СловенияРоссияСанкции в отношении РоссииЯнша, ЯнезВоенная операция на Украине
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