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Кличко призвал киевлян оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом

Мэр Киева также сообщил, что на въездах в Киев будут установлены защитные сооружения

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом, за исключением работников предприятий критической инфраструктуры.

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"Транспорт в Киеве ездит. Проезд бесплатный. Но призываю пользоваться им только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Остальных призываю оставаться дома", - сказал он на брифинге в четверг, который транслировал сайт Киевской городской госадминистрации. "В случае тревоги прошу спускаться в метро, - подчеркнул он. - Во время комендантского часа транспорт работать не будет, но метро будет открыто как укрытие".

Мэр также сообщил, что на въездах в Киев будут установлены защитные сооружения, в связи с чем въезд может быть затруднен, но не прекращен.

Ранее Кличко сообщил о введении комендантского часа в Киеве. Он будет действовать с 22:00 (22:00 мск) до 07:00 (08:00 мск).

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