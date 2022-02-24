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В Британии заявили, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.

"Его [президента России Владимира Путина] не остановить кучей самолетов НАТО над Украиной. На самом деле [в таком случае] самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]", - сказал Хиппи в интервью газете "Дейли телеграф", напомнив о принципе коллективной обороны альянса.

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