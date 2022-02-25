В ДНР заявили, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили в ночь на пятницу обстрелы города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате погиб мирный житель и еще пять человек были ранены. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале .

"Каратели из ВСУ активно обстреливают территорию ДНР. При обстреле Горловки по улице Мамедова, 22, погиб один мирный житель и пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее управление Народной милиции ДНР сообщило, что по состоянию на вечер четверга в республике огнем украинских силовиков повреждено или разрушено более 60 строений. В течение дня в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня продолжают информировать о непрекращающихся обстрелах украинской армии, которая наносит удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ подчеркивает, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.