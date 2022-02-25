Главком ВСУ заявил, что военные Украины ведут оборонительную операцию на юге страны

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Группировка сил обороны Украины ведет оборонительную операцию на юге страны. Об этом в пятницу заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона. В настоящее время механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра", - сообщил он, приведя информацию по состоянию на 00:00 (01:00 мск) 25 февраля.

Он рассказал, что на северском направлении ведутся бои в районах Победы и Глухова. "Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы противника. На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника. В Слобожанщине оперативная группировка ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы. В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои. Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника", - рассказал Залужный.

Главком отметил, что группировка ВМС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска. Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

По его словам, группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положение по переднему краю.