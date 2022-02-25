СМИ: администрация США обсуждает возможность вооружения украинского сопротивления

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность предоставления вооружений украинскому сопротивлению в то время, когда Россия проводит военную операцию на территории республики. Об этом сообщил в четверг журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

По их данным, в администрации ведутся горячие дебаты по вопросу поддержки вооруженного украинского сопротивления в связи с опасениями Вашингтона по поводу того, что российские военнослужащие разобьют Вооруженные силы Украины. Однако некоторые должностные лица выражают озабоченность в связи с тем, что вооружение украинского сопротивления может сделать Соединенные Штаты юридически соучастником войны с Россией и привести к дополнительному обострению напряженности между двумя ядерными державами.

Дебаты отчасти касаются правовой основы полномочий президента США по ведению войны, а также оценок, "как быстро правительство Украины может пасть". Источники журнала в Конгрессе отметили, что американский лидер обязан получить одобрение законодателей, прежде чем отправлять вооружения и другую военную помощь украинскому сопротивлению. По данным Foreign Policy, некоторые эксперты по международному праву считают, что поставка вооружений во время войны может позволить России доказать, что Соединенные Штаты являются фактической стороной конфликта, что приведет к непреднамеренной эскалации между двумя ядерными державами.

Официальные лица и представители Конгресса описали планы по вооружению украинского сопротивления как находящиеся на начальной стадии, при этом администрация Байдена все еще обсуждает вопрос о том, как обеспечить поставку оружия сопротивлению в случае необходимости. При этом еще до начала Россией военной операции Минобороны США изучало возможности поставок вооружений на Украину, возможно, с использованием наземных маршрутов. По словам некоторых должностных лиц, Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома не исключает планов Министерства обороны США по вооружению украинцев, задает стандартные вопросы о том, как и когда будет доставлена помощь, какие юридические полномочия могут использовать Соединенные Штаты для этого, и почему украинцам может понадобиться оружие.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.