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Лукашенко отметил высокую явку граждан при досрочном голосовании на референдуме

За три дня на участки пришли 24,07% граждан Белоруссии

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ожидал высокой явки граждан в ходе досрочного голосования на референдуме по изменениям и дополнениям в конституцию.

"Такой явки я не ожидал. Думал, будет поменьше. Иногда даже очереди видел на досрочном голосовании", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщила президентская пресс-служба.

Он отметил, что, как правило, граждане в Белоруссии более активны на президентских выборах, в этот раз он связал это с большой работой, которая была проведена с людьми до референдума. "Молодцы и журналисты, и эксперты, и специалисты. Я смотрю, уже проехали по всей стране. Телевидение, СМИ в этом плане работали, - сказал Лукашенко. - Это дало свой эффект".

С 22 февраля в республике проходит досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, за три дня на участки пришли 24,07% граждан страны, внесенные в списки для голосования. Досрочное голосование будет проходить до 26 февраля. Основной день голосования - 27 февраля.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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