Кулеба заявил, что Киев планирует обратиться в Гаагу из-за спецоперации РФ

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирает материалы о специальной военной операции России и собирается передать их в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

"Вместе с офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна", - написал он в пятницу в своем Twitter. Кулеба утверждает, что действия РФ являются нарушением Римского статута - устава МУС.

В четверг Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за специальной военной операции России. В пресс-службе также заявили, что все случаи применения вооружения Россией документируются.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

МУС и Римский статут

Международный уголовный суд с штаб-квартирой в Гааге был учрежден Римским статутом в 1998 году. Это пока единственный постоянно действующий международный орган для судебного преследования лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления. МУС не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим Римский статут.

Россия подписала в 2000 году Римский статут, но не ратифицировала его, как и Украина. 16 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, "МУС не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".