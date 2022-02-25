Макрон заявил, что санкции ЕС затронут самых высоких руководителей России

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза затронут самых высоких руководителей России. Об этом говорится в обращении президента Франции Эмманюэля Макрона к французскому парламенту, которое было оглашено в пятницу на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента).

"Вчера Совет ЕС принял серию беспрецедентных санкций, затрагивающих Россию и Белоруссию. Санкции будут касаться в том числе российских деятелей, включая самых высоких руководителей Российской Федерации", - зачитал обращение президента председатель Нацсобрания Ришар Ферран.