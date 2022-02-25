В ДНР сообщили о девяти погибших военных республики

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Девять военнослужащих ДНР погибли в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом в пятницу сообщил аппарат уполномоченного по правам человека в республике.

Согласно данным, представленным на сайте омбудсмена ДНР, в период с 18 февраля погибли девять военнослужащих, 45 получили ранения.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 января. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за девять дней эскалации украинские силовики выпустили более 6,5 тыс. боеприпасов различного калибра по территории республики. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.