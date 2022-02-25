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Великобритания ожидает от КНР поддержки суверенитета Украины

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Великобритания надеется на поддержку Китаем суверенитета Украины. Об этом заявила в пятницу глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс по итогам телефонного разговора с китайским коллегой Ван И.

"Я поговорила с министром иностранных дел Ван И <...> и ясно заявила, что российские действия являются грубым нарушением Устава ООН. Мы надеемся, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай поддержит суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала глава Форин оффиса в Twitter.

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