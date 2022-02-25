Министры обороны Армении и РФ обсудили вопросы международной безопасности

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу обсудили вопросы военного сотрудничества и региональной и международной безопасности. Встреча состоялась в ходе рабочего визита Папикяна в РФ, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства обороны Армении.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского двустороннего и многостороннего военного сотрудничества. Стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества и политического диалога между странами, роль и усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе", - говорится в сообщении.

Министры обороны Армении и России обсудили также вопросы модернизации Вооруженных сил Армении и процесс армейской реформы.

В завершение встречи Сурен Папикян пригласил Сергея Шойгу посетить Армению с официальным визитом.

В пятницу министр обороны Армении возложил венок к памятнику Неизвестному солдату.