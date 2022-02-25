Отсутствие паники в Киеве и напряженная ситуация в Харькове. Что происходит на Украине

На улицах города мало людей. Безлюдны и остановки общественного транспорта, который ходит с большим интервалом. Практически все горожане передвигаются с рюкзаками или сумками. В них - предметы первой необходимости на случай предупредительной сирены. Если где-то заметно скопление народа, значит рядом - убежище или станция метро. Женщины и мужчины пожилого возраста в основном сейчас находятся в них. Многие приехали к метро на автомобилях, в них и отдыхают в перерыве между сиренами. Но большинство остается внутри станций с одеялами и пледами. Некоторые пришли сюда с домашними питомцами.

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинская столица пустеет в связи с военной операцией России на территории страны - киевляне выезжают за пределы города. Корреспондент ТАСС проехал по пустым улицам: кто не покинул город, тот старается без надобности не садиться за руль, поскольку бензин в дефиците. В пятницу по сравнению с предыдущим днем на АЗС уже значительно меньше машин, хотя и не все заправки работают. На тех, что открыты, бензин, дизтопливо и газ отпускают без ограничений.

Электричество, вода, интернет в городе есть. Паники у киевлян нет - обсуждают обращения президента Украины Владимира Зеленского, его переговоры с лидерами других стран. Периодически слышна речь мэра Киева Виталия Кличко с призывами вступать в ряды сил территориальной обороны, а также его комментарии о ситуации в городе.

Продуктовые магазины работают, а остальные закрыты. Продукты есть, правда, очень быстро раскупают хлеб. Уже нет круглосуточно работающих магазинов, закрыты мелкие торговые точки, поскольку доставка товаров слишком накладна. Не работают в городе банки, банкоматы и обменные пункты, а также почтовые отделения и аптеки.

На въезде в город установлены блокпосты, где дежурят военные. Сейчас больше выезжают из города, чем въезжают. Каждый автомобиль на въезд проверяют. Но уже с 22:00 (23:00 мск) до 7:00 (08:00 мск) ни въехать, ни выехать нельзя: действует комендантский час.

"Подъезды к правительственному кварталу перекрыты грузовыми машинами. На улице спокойно, но напряженно, - сказал проваживающий в Киеве дончанин Кирилл. - Транспорт ходит. Вчера были очереди в магазинах, в них было все, кроме хлеба и дешевых консервов". "Видел, как к военкомату направляется веселая и пьяная молодежь. Иногда врубают сирену. Очень многие уехали из города, но это не киевляне, а те, кто приехал относительно недавно", - считает он.

"Ночь прошла спокойно, все спали, а утром в центре проснулись от серии взрывов, - рассказал киевлянин Иван. - Хлопки продолжаются где-то в центре или на Левом берегу. Включили сирены".

На подконтрольных Киеву территориях ДНР

О ситуации в некоторых городах, находящихся на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики, рассказали корреспонденту ТАСС их жители и те, кто приехал в эти дни погостить у родственников.

"У нас пока тихо, сидим дома, на работу сказали не ехать. В магазинах жуткий ажиотаж, скупают продукты. В банкоматах лимит в 3 тысячи гривен (примерно 8 700 рублей - прим. корр ТАСС) в руки. Простояла вчера час в очереди, так ничего не взяла. Деньги просто кончились", - рассказала пенсионерка из Шахтерска Марина Ильинична, которая сейчас проживает в Белозерском.

В Славянске тоже относительно спокойно. "Тьфу-тьфу, спокойно, спокойная обстановка", - сказал житель города Алексей. "Все работают в удаленном режиме", - добавил он.

В Мариуполе ситуация иная. "Спал как убитый после вчерашнего. Проснулся в 8:20 от громкого взрыва. Окна даже задрожали", - рассказал Александр. По его словам, "полки в магазинах пустые". "Если вчера всю первую половину дня мотались машины, людей было много на улице, то сейчас единицы... Микрорайон Восточный перекрыт для транспорта, не пропускают ничего кроме 24-го траллика (троллейбуса) и автобусов", - сказал он. "Вчера вечером рабочие "Азовстали" чуть не начали громить транспорт, потому что вечером вообще запретили ездить в Орджоникидзевский район. Люди шли с сумками по набережной домой", - рассказал Александр.

В Харькове тоже напряженная обстановка. "Всю ночь в подвале просидели, сейчас выехали на железнодорожный вокзал, чтобы уехать домой в Краматорск", - рассказал украинец Василий, который приехал в город к родственникам на свадьбу.

Неспокойно и в Черноморске под Одессой. "Пару раз что-то громыхнуло ночью, после этого все время просыпалась и новости читала, сердце колотится жуть", - сказала местная жительница Светлана. "Ждем, что дальше. Одежда наготове", - добавила она.