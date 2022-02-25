Ирландия отменила визовый режим с Украиной

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Ирландия отменила в пятницу визовый режим с Украиной, что упростит и обеспечит быстрый въезд всех украинцев в республику. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении министерства юстиции и МИД страны.

Граждане Украины, которые рассматривают возможность поездки в Ирландию, могут, согласно сообщению, "в ближайшее время делать это без визы, если они считают поездку безопасной". У тех, кто прибывает в Ирландию без визы, в распоряжении будет 90 дней, в течение которых они могут решить вопросы с пребыванием. Это правило будет постоянно пересматриваться с помощью тщательного мониторинга.

По словам министра юстиции Хелен Макэнти, ирландцы "солидарны с Украиной и ее народом и совместно со своими партнерами в Евросоюзе выполняют свою миссию, помогая [украинцам] в трудную минуту". "Нынешнее решение коснется всех граждан Украины, которые хотят приехать в Ирландию", - отметила она.

Ирландское правительство будет работать и дальше "с коллегами из ЕС над любыми дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь тем, кто покидает Украину", добавила Макэнти.