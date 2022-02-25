Пентагон считает, что сопротивление Украины оказалось активнее, чем ожидали в РФ

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что интенсивность сопротивления украинских военных оказалась выше, чем ожидали в России. Об этом заявил в пятницу журналистам представитель Пентагона, слова которого приводит агентство Reuters.

"По нашей оценке, имеет место более активное сопротивление со стороны украинцев, чем ожидала российская сторона", - утверждал он. По словам представителя военного ведомства, также до сих пор "остаются в целости" системы командования и управления украинскими войсками.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя высокоточными средствами только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.