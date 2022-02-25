Глава Минобрнауки Латвии предлагает перейти на образование только на латышском языке

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце выступила с предложением перейти на образование только на государственном латышском языке. Об этом в пятницу сообщает агентство LETA.

"Пришел момент, когда базовую ценность Латвии - государственный язык - необходимо укреплять больше, чем когда-либо, обеспечивая право на одинаково качественное образование для всех детей, живущих в Латвии, на едином государственном языке", - заявила она.

По ее словам, в целях укрепления государственного языка в Латвии всем детям, независимо от того, на каком языке они говорят в семье, должна быть предоставлена возможность учиться и получать образование на латышском языке, при необходимости оказывая дополнительную поддержку в изучении латышского языка в первые годы обучения в школе. Муйжниеце считает, что именно в этой ситуации необходимо ясно сказать, что не нужно больше делить школы в Латвии по языковому принципу. Все дети, живущие в Латвии, должны иметь одинаковое право на одинаково качественное образование и на единственном государственном языке, отметила министр.

Кроме того, по мнению главы Минобрнауки, латвийские спортсмены, артисты и широкая общественность должны проявить солидарность и показать свое отношение к действиям России. Недопустимо, чтобы латвийские спортсмены или артисты участвовали в мероприятиях, организованных или спонсируемых РФ, считает она. Эту позицию должны занять все страны ЕС, полагает министр.

В Латвии в 2019 году началась реализация реформы, по итогам которой к 1 сентября 2021 года школы нацменьшинств перешли на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском остались лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Эта реформа вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии. Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

В Латвии проживают около 1,9 млн человек, примерно 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными.