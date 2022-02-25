Глава МИД Бельгии обратилась в Минобороны по вопросу поставок оружия на Украину

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес попросила министерство обороны королевства рассмотреть возможность поставок оружия на Украину. Об этом она сообщила в пятницу по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

"Мы должны сделать больше на гуманитарном уровне, а также на уровне военной техники. Если это возможно, то мы должны это сделать. Я обратилась в Минобороны [Бельгии] с просьбой проинформировать нас, чем мы располагаем. Надеемся как можно скорее получить результаты этого рассмотрения", - приводит слова министра канал VTN.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.