Саммит НАТО призвал все страны мира осудить военную операцию России на Украине

НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, говорится в заявлении.

"Мир привлечет Россию, а также Белоруссию к ответу за их действия", - говорится в документе.

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса призывают все страны мира осудить военную операцию России на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении по итогам саммита НАТО.

"Мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем других делать то же самое", - говорится в тексте.

"Подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды", - отмечается в заявлении. "Эта принципиальная позиция никогда не изменится", - указывается в нем.

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В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.