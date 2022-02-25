МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии в пятницу вызвало временного поверенного в делах посольства России в республике Александра Шеремета в связи с военной операцией РФ на территории Украины. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

"В знак протеста против военной агрессии Российской Федерации на Украине временный поверенный в делах посольства России Александр Шеремет был вызван в МИД и России вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

Латвийская сторона выразила "самое резкое осуждение необоснованного вторжения России на Украину" и возложила на РФ ответственность за ситуацию на Украине и ее последствия.

МИД Латвии призывает Россию "немедленно прекратить военную агрессию против Украины, вывести свои войска со всей территории Украины и деэскалировать ситуацию путем поиска дипломатического решения".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.